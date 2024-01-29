Фон дер Ляйен заткнётся с холодильниками — Россия и Белоруссия будут сами производить чипы

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Россия и Белоруссия в ближайшее время наладят производство собственной электронной компонентной базы.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и РБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь очень много сделано. Мы многое поняли, чего не понимали еще два года назад. Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались. Подписано межправительственное соглашение о признании технологических операций, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производства электронной компонентной базы, электронного машиностроения, единой промышленной политике. Мы с Владимиром Владимировичем проанализировали эти вопросы на примере микроэлектроники», – сказал Лукашенко.

Он считает, что правительствам обеих стран надо в кратчайшие сроки обеспечить меры «по безоговорочной реализации соглашения без каких-либо отступлений и изъятий».

Ранее западные политики утверждали, что Россия использует для своих ракет чипы из импортных холодильников и стиральных машин, хотя по данным информагентства «Блумберг» РФ за прошедший год закупила в США и ЕС на 1,7 млрд. долларов, чипов без обременения бытовой техникой.