Франчетти: МИД меня спас, а Севастополь игнорирует

Россиянин Александр Франчетти, который просидел 13 месяцев в тюрьме в Чехии за участие в подготовке и проведении Всекрымского референдума, по прибытии домой столкнулся с безразличием со стороны руководства Севастополя.

Помощь в лечении и социализации ему будут оказывать власти Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы разговаривали с Аллой Бут. Выходит человек (из заключения), социально оторванный. Мы обнулились сами по себе, наши семьи, мы все ресурсы затратили на это освобождение. И потом, какие-то элементарные вещи даже по лекарствам, по больницам, по всем этим вещам очень тяжело самим вытянуть. Нужно это на уровне регионов и губернаторов это как-то решать. Мне в данном случае помогает наш МИДовский фонд помощи соотечественникам. Они обратились к руководству Крыма с тем, чтобы мне помогли, положили в больницу, и последующие вопросы какие-то социальные решили. За эти 13 месяцев меня обнулили по всем параметрам. Но почему глава Севастополя не реагирует на это? Реакции нет никакой», – подчеркнул Франчетти, выступая в эфире «Первого севастопольского».

В тюрьме организатор разведгруппы «Северный ветер», члены которой обеспечивали безопасность ряда стратегических объектов в Крыму, стал резко терять здоровье. После допросов и угроз он похудел на 12 кг и жаловался на проблемы с сердцем. Экс-руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК при президенте РФ, адвокат Александр Молохов подтверждает, что позиции у Крыма и Севастополя в работе с арестованными за рубежом по политическим мотивам соотечественниками – разные.

«Позиции Крыма и Севастополя – это земля и небо в деле защиты российских соотечественников, защиты крымчан. Мне, как действующему адвокату, больно слышать о том, что международного права нет, но я с этим соглашусь. Единственное, что нам надо создавать на новых началах систему международного права со странами, которые согласны принимать наши ценности. Не может быть вакуума, все равно правовое поле должно быть. Пусть в него войдут те дружественные страны, которые согласны в этом поле быть, – считает Молохов. – Конечно, все то, что происходит, нужно помещать в контекст специальной военной операции. Мы переживаем драматический период своей истории. Любой итог, кроме нашей победы, будет наше поражение. То, что ещё Украина не разрублена, это уже наша стратегическая неудача. И в этом надо отдавать себе отчёт во всех уровнях. Частичная мобилизация – это нонсенс, должна быть мобилизация умов. И должен быть вовлечён рядовой обыватель. Нельзя сейчас засунуть голову в песок, нельзя пропетлять, это не получится. Это все очень серьёзно, и последнее заявление Кирби о том, что Крым – это законная военная цель, и все эти слова, что «Крым будет украинским, или безлюдным» – это тоже правда. И Крым, и Севастополь действительно последний бастион. И как когда-то во время «Русской весны», уже сейчас в 2022-м году, очень надеюсь, что крымчане и севастопольцы дадут пример всей остальной России, которая ещё не проснулась и не очнулась, особенно Москва, в деле всеобщей мобилизации. Потому что это все не шутки. Осознание этого ещё не пришло в Москве, говорю об этом совершенно точно, но крымчанам и севастопольцам проще это понять и подать пример всей стране».