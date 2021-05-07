Франция намерена дестабилизировать ситуацию внутри ЦАР

07.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Преследуя свои интересы, Париж всеми силами стремится воспрепятствовать восстановлению мирной жизни в Центральноафриканской Республике.

Франция ведет информационную войну против российского присутствия в ЦАР. Известно, что за несколько лет инструкторам из России удалось превратить армию страны (FACA) в боеспособную единицу. Теперь военнослужащие FACA успешно проводят контртеррористические операции и уничтожают боевиков.

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Впервые за 60 лет страна получила шанс на возвращение к мирной жизни, чего не удавалось сделать Франции за все время колонизаторского влияния. Поэтому французские СМИ активно лепят фейки о русских в ЦАР, приписывая их к «ЧВК Вагнера». Недавно в этом отличилось издание Radio France internationale.

Очевидная работа россиян не пришлась по душе Парижу, который все еще воспринимает ЦАР как свою бывшую колонию и надеется восстановить свое влияние на Банги. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон хочет оставить значимый след в истории страны и в преддверии выборов ищет пути для самореализации в том числе через бывшие колонии. Возвращение контроля Парижа над Центральной Африкой могло бы стать таким следом, но успехи французского лидера весьма и весьма сомнительны, пишет Новый день.

В 2013 году французы уже совершили очередную попытку интервенции в ЦАР. Они маневрировали между разными бандформированиями до тех пор, пока не случился госпереворот, в результате которого боевики оказались у власти. Французы спешно бежали из ЦАР, а граждане страны были брошены на произвол судьбы.

У русских другой подход. Инструкторы находятся в стране по просьбе правительства и содействуют повышению боеспособности армии. Тем самым они обеспечивают стабильность в ЦАР, которой там не было очень давно. На таком контрасте действия французов по отношению к населению Центральной Африки кажутся агрессивными, а мотивы — корыстными.

Глава Содружества офицеров за национальную безопасность Александр Иванов выразил готовность бороться с информационным бандитизмом юридическими методами. Он отметил, что публикации французских СМИ являются недопустимыми.

«Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР обученные нами бойцы FACA уже победили!» – написал Иванов в своих социальных сетях.