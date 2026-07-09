Француженка призвала лизоблюда Рютте соблюдать приличия

Елена Острякова.  
09.07.2026 12:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, США, Франция


Генсек НАТО Марк Рютте ведет себя просто неприлично, пресмыкаясь перед президентом США Дональдом Трампом.

Об этом бывший постпред Франции в НАТО Мюриэль Доменак заявила в эфире «Франсе 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте ведет себя просто неприлично, пресмыкаясь перед президентом США Дональдом Трампом....

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«Он считает, что его задача обнимать и льстить Дональду Трампу, чтобы удержать его в альянсе. Не ясно, добивается ли он этого результата. Его все чаще критикуют за несоблюдение элементарных приличий», – сказала Доменак.

Она призвала европейских политиков вести себя по-взрослому. Для этого нужно просто вооружаться,  чтобы сохранить поддержку американцев.

«Я бы не сказала, что лесть приводит к результатам. Она контрпродуктивна для нашего общественного мнения. Можно возразить, что Марк Рютте говорит от своего имени. Но он оказал бы нам всем услугу, если бы вел себя более прилично», – сказала Доменак.

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English version :: Читать на английском Француженка призвала лизоблюда Рютте соблюдать приличия

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