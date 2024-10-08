Французский генерал: «Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг- Россия»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская версия Politico публкует материал под красноречивым названием: «Армии Франции предстоит испытание на сдерживание путинской России».

Как следует из публикации, в мае следующего года французские солдаты примут участие в масштабных военных учениях в Румынии под названием «Дакийская весна — 2025», в ходе которых будет оценена их способность быстро передислоцироваться на восточный фланг НАТО. «Это ключевая компетенция на случай, если президент России Владимир Путин решит напасть на одного из членов альянса», – отмечает издание..

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Следующий год станет решающим испытанием для французской армии, которая превращается в силу, способную противостоять России. Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми мы действительно пошли бы на войну», — цитирует Politico главу командования Сухопутных войск Франции в Европе генерала Бертрана Тужу.

Такие учения, как «Дакийская весна», «являются стратегическим сигналом», добавил французский военный.

Издание добавляет: в последние несколько лет сухопутные войска Франции начали «глубокую трансформацию», чтобы быть готовыми к конфликтам высокой интенсивности, подобным украинскому.

Французская армия также получила новые приказы от НАТО: к 2027 году она должна быть способна развернуть готовую к войне дивизию за 30 дней.

По словам высших офицеров, достижение этой цели является главной задачей учений «Дакийская весна». Французская армия будет тренироваться, чтобы отправить в Румынию бригаду, готовую к войне, за 10 дней — промежуточный шаг, который, в случае успеха, подтвердит доверие к Франции со стороны союзников по НАТО и проложит путь к достижению цели 2027 года.

Бригада насчитывает от 3 000 до 5 000 солдат, а дивизия — от 10 000 до 25 000. Главная ее задача — добраться до Румынии за столь короткий срок.

«Военного Шенгена все еще нет, и нам необходимо решительно улучшить военную мобильность в Европе», — сказал заместитель Тужу, генерал Пьер-Эрик Гийо.

Первое развертывание войск в Румынии в 2022 году было осложнено бюрократическими проволочками, пограничными процедурами и поездами, не приспособленными для перевозки военной техники. Страны работают над устранением этих проблем.

«Возможно, нам все еще мешают некоторые таможенные меры, но мы добились большого прогресса в диверсификации маршрутов», — сказал Гийо.

Раньше военные полагались только на поезда, но теперь перебрасывают войска и технику на грузовиках и катерах, иногда даже комбинируя разные способы транспортировки, отмечает издание.