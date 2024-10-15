Французский генерал советует России, как взять Харьков

Елена Острякова.  
15.10.2024 14:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Вступление в полномасштабные бои за Харьков станет стратегической ошибкой России, но городом можно взять, задействовав другую тактику.

Об этом французский бригадный  генерал Жан-Марк Мариль заявил в интервью цифровому СМИ «Омерта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступление в полномасштабные бои за Харьков станет стратегической ошибкой России, но городом можно взять,...

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«Учитывая размеры города, мне кажется, он недосягаем для российской армии, если только население Харькова не решит перейти на другую сторону. Они более или менее русскоговорящие, но я так не думаю. Так что в Харькове будет битва, которая потребует численности, подобной Сталинградской. Украинцы не сдадутся. Они умеют сражаться, они умеют защищаться. Они храбрые. Они приложат все усилия, чтобы защитить такой город. Так что, на мой взгляд, это ловушка», – заявил генерал.

Он советует России взять Харьков в осаду.

«Лучше обойти Харьков, изолировать его, превратить в остров и начать осаду. Это то, что они сделали с Мариуполем», – сказал Мариль.

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