Европейцы меняют свое мнение и взгляды на природу происходящего на Украине. Ситуация складывается в пользу России, в победе которой не сомневаются простые жители.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила его коллега из Франции Елена Кондратьева-Сальгеро, которая живет и работает в Париже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень много говорила с людьми, специально, при случае уточняя, что я – русская. Мне было просто очень интересно, как реагируют самые разные люди, которые меня не знают лично, никаких личных симпатий ко мне не испытывают. И, вот, как они на нынешнюю ситуацию в Европе, во Франции в частности, на тот факт, что вы совершенно открыто говорите «Я – русская». Мне было очень интересно посмотреть, как реагируют люди. Я должна сказать, что реакции настолько удивительные, что писать о них в «Фейсбук» [запрещенная в России соцсеть] в принципе я поняла, что не стоит, потому что вам тут же возразят, что это вы все это сочинили. Но это и неважно – сочинять я не собиралась и не буду, – я просто хочу вам сказать, что ситуация очень даже не утешительная, – я бы сказала, потрясающая в пользу России. Во всех отношениях», – сказала журналистка.

«То есть, я очень быстро поняла, что писать об этом специально не стоит, не имеет смысла – вас обвинят в откровенной лжи. Важно просто знать, что люди очень хорошо понимают, что происходит. Даже настолько хорошо, что я была потрясена. Знают, что к чему и почему, с чего началось, и очень многие верят, чем закончится. Что закончится вся эта история, не только с Украиной, победой России», – заявила Кондратьева-Сальгеро.