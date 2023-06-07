ФРГ не собираются передавать Украине крылатые ракеты – Писториус

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ФРГ не разрешает Украине использовать переданное оружие и технику для атак на территорию России.

Об этом в эфире телеканала DW заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Индонезию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Писториус подчеркнул, что считает Украину правомочной совершать такие атаки.

«Я полностью доверяю нашим украинским партнерам, и я всегда подчеркиваю, что международное право позволяет Украине делать это. С другой стороны, мы, Германия и, например, США тоже всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы наше вооружение использовалось для пересечения российской границы.

Так что в этом разница между позициями. Но я абсолютно уверен, что Украина – надежный партнер, и у меня нет никаких сигналов об обратном, но проблема остается».

Министр обороны ушел от ответа, почему атаковать Россию переданными Западом беспилотниками можно, а самолетами – нет.

«Нам не стоит уделять слишком много внимания этому вопросу. Сейчас – не время и не место здесь, в Индонезии рассуждать о том, что сейчас можно, а что нет», – добавил министр.

Он подчеркнул, что его страна не обсуждает передачу Украине крылатых ракет Taurus, аналогичных Storm Shadow, которые уже были переданы Великобританией.

«На данный момент – нет, и мы, на самом деле, не думаем об этом», – резюмировал Писториус.