Фронт не имеет значения, когда главным городам приходит конец – украинский эксперт

Уже очевидно, что на Украине наступает инфраструктурный и экономический коллапс, и её города придётся буквально спасать от вымирания.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно готовиться к самой тяжелой и в этом смысле решающей фазе войны. И она опаснее для нас, чем для противника… Кто бы мог остановить это? Я пессимист в этом отношении. Точнее, пессимистический реалист. Я считаю, что такая возможность упущена. И грядущая – в плане острой фазы неизбежна. Всё остальное это пока игрища и борьба за то, кто будет спасать Украину после этой острой фазы. Независимо от того, как будет складываться ситуация по линии фронта, серьезных предпосылок для чьего-либо головокружительного успеха я там не вижу. Собраны огромные армии, технологический уровень поднят до предела. От космоса, авиации до высокоточного и дронного и прочего оружия. Ну чего тут обсуждать», – сказал Ермолаев.

«А вот то, что мы уже летом 2024 года не в состоянии запланировать экономический рост на 2025-2027, потому что мы не знаем на что вообще хватит электроэнергии. А нам еще предстоит пережить инфраструктурные катастрофы в городах. Уже энергетики, не скрывая, считают, до какого этажа дойдет горячая вода. Вопрос будет даже вообще не в снарядах и бригадах. А спасать города придется, потому что везде канализация потечет, вымерзнут дома, огромное количество людей. И на этом фоне рассуждать о том, сколько нам танков для бригад надо – я развожу руками», – подытожил эксперт.