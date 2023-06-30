«Фронту срочно требуются автомобили!» – волонтёры из Севастополя

Севастопольские волонтёры получают в день до 25 заявок от бойцов СВО на автомобильную технику.

Срок жизни одного автомобиля на передовой не больше месяца, с учетом износа и отсутствия технического обслуживания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В эфире ток-шоу на «Крым 24» волонтёры и соорганизаторы telegram-канала «Группировка С» Артём Дордуков и Валерий Заводской рассказали, что получают больше двух десятков заявок ежедневно, и меньше их не становится.

«На сегодняшний день ежедневно получаем, примерно, не меньше 25 заявок, это на то, что необходимо там, не считая ремонта, который сейчас стоит в гараже. Есть – с позиций сами привозят на ремонт, а так, в основном, именно то, что необходим ремонт», – подчеркнул Заводской.

«Просто, машина, когда попадает за линию, есть большой шанс, что она выйдет из строя. Могут подорвать, могут в неё попасть, может просто сломаться. Поэтому переданные автомобили… у них срок жизни в среднем от недели до месяца, а там опять новая заявка». – добавил Дордуков.

Много автомобилей попали в зону затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС, некоторые застряли в грязи, подорвались на принесенных водой минах.

«К сожалению, конфликт у нас такого масштаба и такой интенсивности, что расходником является все, от квадрокоптера до автомобиля, не говоря уже про какую-то технику, как зенитно-ракетные комплексы, самолёты, вертолёты – абсолютно всё поражается, уничтожается, выходит из строя. И не всегда это обстрелы, эксплуатация интенсивная, потому что, опять же, за линией очень сложно и с запасными частями, с расходниками для обслуживания, и условия эксплуатации такие, что износ частей повышенный идёт. Поэтому – да, автомобиль может жить месяц, может жить неделю. Мы пригоняли в мае две «Нивы», они доехали до Луганска, в Луганске их обслужили ещё раз полностью, и вот сейчас машины опять поедут на обслуживание. То есть в силу эксплуатационных особенностей, сложности местности, интенсивности, когда никто не щадит технику, но и не должен в общем-то щадить. Ты не думаешь, что подошло 10 тысяч км, надо масло поменять», – уточнил координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов.