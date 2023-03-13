ФСБ обезвредила в Крыму боевика украинского батальона

Анатолий Лапин.  
13.03.2023 11:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина, экстремизм


Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 39-летнего члена запрещенного в России крымско-татарского батальона им Номана Челебиджихана.

Как сообщили в ведомстве, боевик вступил в незаконное вооруженное формирование в 2016 году и принимал активное участие в его деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 39-летнего члена запрещенного в России крымско-татарского батальона им Номана...

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«Имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», – отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, боевику грозит до 15 лет лишения свободы.

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