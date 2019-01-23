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23.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Крым, Происшествия, Россия
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ФСБ поймала охранника главаря блокады Крыма

Сегодня в результате проведенных ФСБ России в Крыму следственно-оперативных мероприятий выявлен и задержан житель полуострова, 1994 г.р., подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании «батальон им. Н. Челебиджихана».

Как сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-центре спецслужбы, задержанный – охранник одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова.

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«Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды «батальона» и  прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ – Ленура Ислямова и выполнение поставленных им задач.

В отношении крымчанина следственным отделом  УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – говорится в сообщении.

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