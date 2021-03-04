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04.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Калининград, Политика, Россия, Спецслужбы, терроризм
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ФСБ предотвратила атаку смертника на стратегический объект


ФСБ РФ предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области.

Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.

По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», – говорится в сообщении.

На видео, опубликованном ФСБ, мужчина заявляет: «Да, я смертник».

Калининградский журналист Андрей Выползов считает, что задержанный является не «агентом влияния», в «внутренний террорист».

«Поимка ФСБ преступника, готовившего теракт на энергообъекте в Калининградской области «по мотивам ненависти к власти», – это раздирающий звук сирены, свидетельствующий о том, что идёт скрытая борьба за будущее российского эксклава на Балтике. Мы – немногочисленные калининградские журналисты-общественники – уже устали бить в колокола, вещая практически в ежедневном ключе, что внутри Калининградской области вовсю работает крепкая спайка из агентов влияния Запада и полезных идиотов, мечтающих о «Баварском», «Велькопольском» и «Пльзеньском».


Калининградская область, отдалённая от остальной территории России, энергетически уязвима, поскольку газопровод, питающий регион, проложен по территории Литвы. И литовские политики-русофобы время от времени открывают рты насчёт возможного перекрытия этой газовой нитки, в результате чего российский эксклав погрузится во тьму. Но это внешняя угроза. Попытка взорвать изнутри – это принципиально новая тактика врага.

Думаю, выводы из предотвращения этого теракта должны последовать незамедлительно и комплексно. Максимально комплексно. За ненавистью к власти лежит антигосударственная идеология, которую, к сожалению, выращивают внутри Калининградской области», – написал Выползов в своем телеграмм-канале.

Ранее он обращал внимание на то, что в России активно издаются и распространяются карты страны без Калининградской области.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американская энергетическая ассоциация разместила на своем официальном сайте карту Европы, на которой Калининградская область обозначена как Восточная Пруссия.

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