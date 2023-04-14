ФСБ разгромила криминальную ячейку АУЕ в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли работу ячейки запрещенной экстремистской организации «АУЕ» в Бахчисарае.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее судимый местный житель организовал подпольную группировку, которая занималась вымогательством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ранее члены группировки были задержаны по подозрению в похищении человека.
«Участники запрещенной организации с применением угроз и насилия вымогали у местных жителей денежные средства, в том числе для оказания материальной поддержки представителям криминального мира, находящимся в местах лишения свободы (пополнение «общака»). Организатор ячейки АУЕ проводил сборы её членов для разрешения различных конфликтных ситуаций на территории Бахчисарайского района Республики Крым и города Севастополя.
Участники организации своевременно оповещали друг друга о появлении на подконтрольной им территории сотрудников правоохранительных органов, пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, а членов общества, не поддерживающих идеологию АУЕ, подвергали притеснениям, насилию», – сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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