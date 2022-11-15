ФСБ: В Севастополе предотвращён теракт

15.11.2022  16:00 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Терроризм


В Севастополе задержан 20-летний гражданин РФ, который планировал совершение террористического акта на территории города – поджог склада горюче-смазочных материалов. По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в ФСБ.

В Севастополе задержан 20-летний гражданин РФ, который планировал совершение террористического акта на территории города...

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«Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, то есть взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население, в целях воздействия на принятие решений органами власти). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ленинским районным судом г. Севастополя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств совершения преступления, а также причастных лиц», – уточняют правоохранители.

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