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Люди хотят чего-то большего, чем может предложить им либерализм. Это признал идеолог «конца истории» и триумфальной победы либерализма в масштабах всей планеты, американский политолог японского происхождения Френсис Фукуяма в ходе своего выступления на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Модератор площадки Фарид Закария (идеолог «недемократического либерализма» – ущемления народовластия ради торжества либеральной идеологии) задал на эту тему вопрос Фукуяме.

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«Мы видим наступление России на либеральный международный порядок. Мы видим внутреннюю политику России, которая также заключается в попрании либеральных ценностей. Путин говорит, что Украина не может выиграть в этой войне, поскольку иначе мальчики и девочки будут ходить в одни и те же туалеты, будет процветать трансгендерность, права геев, аборты и всё такое. Есть ли внутренняя связь между внутренней антилиберальной путинской идеологией, и внешней, где он также нацеливается на либерализм?», – спросил Закария.

Политолог признал, что либерализм теряет популярность в мире.

«Я думаю, что атака на либерализм исходит с обоих краёв – и слева, и справа. Большинство моих студентов считают, что либерализм – это для пожилых людей. Всему есть своя причина: либеральные режимы продемонстрировали большой уровень неравенства, отсутствие равенства в доступе к определённым вещам, и поэтому мы слышим популистские аргументы в критике либерализма, определённым образом заслуженной», – заявил Фукуяма.

По его словам, у либералов нет сильной поддержки, даже несмотря на то, что ты там можешь обрести свободу.

«Но за свободу приходится платить такими вещами, как социальная солидарность. Люди хотят чего-то большего, чем то, что может предложить либерализм», – признаёт американский философ.

«Что касается трансгендеров – это интересный вопрос», – продолжил Фукуяма.

По его словам, очень многие из либералов, особенно на Западе, делают акцент на социальном либерализме.

«Для меня как для классического либерала это означает, что свобода слова, свобода собраний, свобода вероисповеданий. Но либерализм также подразумевает такие вещи как гражданские права, такие как равноправие мужчин и женщин, геев и лесбиянок, и так далее».

По его словам, в течение последнего десятилетия достаточно активно продвигалась борьба за права меньшинств, что и дала карты в руки таким, как Путин.

«Они формируют своё неприятие либерализма таким образом: «Мы не хотим, чтобы вы [меньшинства] нам навязывали свои ценности». Это такая хитрая штука, что определённым образом объединяет и таких, как Путин, и определённые круги в Соединённых Штатах, которые часто говорят подобные вещи. И в таких регионах, как Субсахарская Африка и других, население намного более консервативно в социальном плане», – отметил Фукуяма.