«Гадят в душу русскому населению»: Россия запретит въезд ряду депутатов Латвии

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Несправедливо, когда, например, прибалтийские депутаты принимают русофобские законы, «гадят в душу русскому населению», а потом в свободное время спокойно пересекают границу РФ.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение о запрете ношения Георгиевских ленточек не первое такое в цепи антироссийских, антиисторических, антигуманистических, античеловеческих шагов, предпринятых латвийскими властями. Здесь уже действует запрет на ношение советских наград, советской военной формы», – напомнил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он напомнил, что «с февраля в Латвии запрещена ретрансляция практически всех русскоговорящих каналов».

«По сути, Георгиевская ленточка – это единственное, что пока ещё сегодня в Латвии можно демонстрировать публично, носить как символ нашего общего и единого прошлого. Конечно, этому нужно противостоять и с этим надо бороться как способами дипломатическими – традиционными, так и способами экономическими», – сказал депутат.

Он добавил, что уже есть конкретные шаги в данном направлении.

«Кроме того я хотел бы напомнить, что «Единая Россия» не так давно выступала с инициативой, чтобы установить дополнительный перечень оснований для запрета въезда в нашу страну иностранцам и лицам без гражданства, в том числе тем, кто позволяет себе какие-то унизительные действия по отношению к нашей исторической памяти, к нашим ветеранам. Кто пытается переписывать историю и совершает иные действия, которые в сегодняшнем российском законодательстве являются противоправными, а то и вовсе преступными. Мы назвали этот законопроект «О запрете на въезд русофобам», хотя понятно, что он имеет гораздо большую сферу деятельности, и в данном случае касается любого ущемления любых национальных прав безотносительно кто бы это нп делал и по отношению к какому конкретно народу», – рассказал Хинштейн.

Депутата поддержал журналист, шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем, который привёл пример, как некоторым латвийским депутатам принятие русофобских законов ничуть не мешает посещению РФ.

«Это действительно очень важно – закон «О запрете на въезд русофобам», на мой взгляд, это очень действенный метод. По фамилиям. Например, депутат «Национального объединения» Роман Наудыньш, его отец живёт в Смоленске, условно говоря. Во время сессии он принимает русофобские законы, летом он ездит на отдых к своему отцу абсолютно свободно, не внесен ни в какие чёрные списки. Все эти люди, должны быть внесены в список персон нон-грата. Чтобы у них не было никакой возможности жить такой двойной жизнью – гадить в душу русскому населению, не позволять им носить те символы, которые для них святы, а потом в свободное время путешествовать по России, съездить в Сочи, отдохнуть, искупаться в Краснодарском крае», – рассказал журналист.