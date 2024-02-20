Гагаузия и молдавские фермеры поднялись против режима Санду

Режим Майи Санду в Молдове, одна из наиболее антироссийски настроенных властных группировок в мире и на постсоветском пространстве, продолжает испытывать встряску. На минувшей неделе взбунтовались две наиболее проблемные для власти категории населения – фермеры и жители Гагаузской автономии.

Молдавские фермеры, стоящие на пороге разорения, возобновили акции протеста по всей стране: они заблокировали своей техникой ряд трасс республиканского значения, а также КПП Леушены на границе с Румынией. Гагаузская общественность, в том числе депутаты парламента, представляющие автономию, а также члены Народного собрания Гагаузии, провели акцию протеста перед зданием Конституционного суда, где слушается дело о законности принятого парламентом Молдовы закона, обязывающего возмещение НДС за счёт бюджета Гагаузской автономии, а не по линии центральных властей, как это было раньше.

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Молдавские аграрии, как и жители Гагаузии, являются бельмом в глазу у прозападных марионеток в Кишинёве. Фермеры и их интересы – основная помеха в осуществлении плана отдачи молдавской экономики на откуп западным и украинским импортёрам. Гагаузская автономия, в свою очередь, в силу своей геополитической ориентации – основная база сил, выступающих за независимость Молдовы от западной гегемонии.

Недовольство в целых слоях молдавского общества приобретает особую актуальность в свете предстоящих в октябре этого года выборах президента Молдовы. Для действующего президента Майи Санду, сумевшей за три года выйти в рекордсменки по антирейтингу, было бы крайне желательно одержать победу в первом туре. Санду и её партия преуспели в приватизации европейского мифа, у которого в молдавском обществе по-прежнему много адептов. Эта басня заключается в примитивном посыле: «Молдова войдёт в ЕС, и нам всем станет хорошо».

Не будем разбирать проевропейскую мифологию подробно – это уже было сделано помногу раз. Однако значительная часть молдавских агропроизводителей понимает, что подавляющее большинство из них обанкротятся, как их коллеги в соседней Румынии или в Болгарии, да и в любой стране Восточной Европы. Лишь малая часть из них продолжает верить в сказки министра сельского хозяйства Владимира Боли и главы ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря о том, что в ЕС их будут щедро субсидировать и научат производить конкурентоспособную продукцию. Тем более отчётливо это понимают фермеры Гагаузии и других районов молдавского «красного пояса».

На прошлой неделе целый ряд молдавских политиков левого толка уже фактически вступили в президентскую гонку. Экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, не скрывающая своих президентских амбиций, в ответ на проевропейский референдум Майи Санду выступила с инициативой отдельного плебисцита о сохранении нейтрального статуса Молдовы. Она активно совершает поездки по районам и проводит встречи с местным населением.

Активна и Партия социалистов, возглавляемая экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, который твёрдо намерен вновь побороться за президентский пост. Депутаты от ПСРМ, являющейся крупнейшей оппозиционной парламентской партией, защищали интересы Гагаузии в Конституционном суде. В парламенте они выступили против выхода Молдовы из СНГ и за принятие закона в поддержку молдавских производителей, гарантирующего как минимум 50% продукции отечественного производства на полках супермаркетов.

Возобновила свои протестные акции и политическая группировка политэмигранта Илана Шора, перебравшегося из Израиля в Россию. В субботу шоровцы провели массовый митинг в поддержку Гагаузии у Конституционного суда. Группировка Шора, находящаяся под санкциями, не сможет выдвинуть своего кандидата на президентских выборах, но от их поддержки будет зависеть мобилизация значительной части левого электората.

Санду преследует свою главную цель в преддверии старта президентской кампании: мобилизация собственного электората – еврозомби, как в пределах Молдовы, так и в диаспоре. Она остаётся главным выразителем идеи евроинтеграции – именно её поддерживают на Западе, и именно с ней связывают идею вступления в ЕС, как бы ни пыжились Влад Филат, Ион Чебан, Василий Костюк и другие альтернативные евроинтеграторы.

С другой стороны, растёт недовольство на противоположном фланге, а следовательно, личный антирейтинг Санду. Каждый из левых политиков может поднять себе очки на ненависти к молдавской «железной канарейке». Однако если между всеми оппозиционными кандидатами не будет сотрудничества в формировании общей предвыборной стратегии, если не будет совместных действий перед вторым туром – все прожекты оппозиционных кандидатов провалятся. Самым большим ударом для оппозиции может стать то, что их избиратели просто не выйдут на выборы.

Таким образом, всем кандидатам, выступающим за альтернативный путь Молдовы, необходимо перестать собачиться друг с другом, осознать, что у всей страны есть главная проблема, имя которой – Майя Санду, сесть за единый стол и выработать общую стратегию избавления от этого нароста.