05.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Политика, Россия, Украина
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Галичане негодуют: Украину не удалось оторвать от России

Пять лет постмайдановской власти закончились тем, что сегодня на Украине в полный рост поднимаются пророссийские силы.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил известный львовский пропагандист, телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предыдущая власть, вся каденция Порошенко провалила основной тест, она не смогла объяснить своему народу зачем это все. Зачем каждый день какой-то человек, который имеет матерей, сестер, свою жизнь, он просто гибнет. Не объяснили зачем. Каждый из них имеет свой ответ, но государство его не предоставило. Плюс генерационно мы проиграли этот момент, когда формируется новая современная нация, и у нас просто не появилось достаточное количество тех пассионариев, которые являются современными украинцами», – сказал Дроздов.

«У нас основным носителем идентичности является переходная генерация от совка к тому, что включает в себя русский мир. Моя страна, воюя с Россией, не хочет выходить из России. До сих пор. Она дальше себя мыслит частью этого абсолютно злокачественного «Русского мира». Если государство абсолютно не работало над тем, чтобы оттеснять это, маргинализировать, то теперь приходит время расплаты и эта расплата уже очень близко», – заявил Дроздов.

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