Галичане призывают к майдану отмщения

25.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В случае следующего майдана, необходимо учесть уроки 2013-2014 годов и действовать более агрессивно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой следующий майдан будет очень неэстетичным. Он будет, не скажу, что расстрелян, но жестоко придавлен властью, и это видно по тому, как криминализуется майдан через те все дела против майданщиков. Сейчас это касается и Татьяны Черновол, к которой у каждого может быть своё отношение, но это очевидно. Криминализуется любое народное сопротивление.

Следующий майдан должен быть агрессивным, он должен быть реваншистским, он должен мстить. Урок 2013-2014 года заключается в безнаказанности. Если сейчас этот урок не будет усвоен, то этот национальный гопак на граблях, извините, нужно прекращать», – заявил Дроздов.