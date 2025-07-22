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Глядя на то, как на Украине рукоплещут продавшемуся бандеровцам боксёру Александру Усику, можно констатировать, что украинцы – это «народ переобутых».

Такой вывод следует из заявления на канале «Фабрика новостей» львовского телеведущего-русофоб Остапа Дроздова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победителей не судят – кричит нам усикомания! И паства абсолютно не помнит, чем является эта фигура. Поскольку громкий успех полностью перекрывает внутреннюю гниль или флюгерство, это и есть вывод, почему в войне и в войнах происходит то же самое. Это человек, обвешанный московскими схизматическими еретическими символами Христа. Это звёздный адепт Московского Патриархата – запрещённой именем государства структуры, обвиняемой в коллаборационизме. Забылось ручканье и дружба с митрополитом Лукой – выдающимся коллаборационизмом. Забылось, что кумир два народа называл едиными?», – вещал Дроздов.

Русофоб припомнил Усику участие в праздновании 9 Мая, интервью Шарию и дружбу с рэпером Бастой, слова о декоммунизации «кто хочет декоммунизации, пусть берёт мыло, верёвку и повесится».

Он добавил, что проблема шире, а заключается она в «рукоплескании переобутости и перекраске».