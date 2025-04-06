Гамбит с полезными ископаемыми превратился в политическую катастрофу для Украины – Politico

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Politico рассказывает о том, как попытки Киева заманить Трампа редкоземельными металлами дали обратный эффект.

«Трамп неравнодушен к Украине — но только когда речь идет о том, чтобы выжать из нее деньги, а не о том, чтобы помочь ей обеспечить стабильный мир. Но гамбит с полезными ископаемыми превратился в политическую катастрофу для Украины. Кроме того, извлечение любых полезных ископаемых из земли обойдется в миллиарды и может занять десятилетия — совсем не близко к тем срокам, которые, как казалось, представлял себе Трамп», – говорится в публикации.

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Первоначально полезные ископаемые были частью мирной сделки, которую в прошлом году проталкивал Владимир Зеленский. Пакет также включал приглашение вступить в НАТО и обязательство Запада продолжать вооружать Украину. От этих усилий остались только минералы, и они превращаются в экзистенциальную проблему для Украины.

«Нынешний проект [сделки] существенно подрывает стратегический баланс, ограничивая регуляторную и налоговую автономию Украины, — говорит Владимир Ланда, аналитик киевского Центра экономической стратегии.

Соглашение также ставит под угрозу шансы Украины на вступление в Евросоюз, поскольку нарушает антимонопольное и экологическое законодательство ЕС. А выплата миллиардов США, скорее всего, отпугнет инвесторов, которые в противном случае могли бы быть заинтересованы в помощи Украине в восстановлении.

Но украинское правительство не хочет вызвать очередной пароксизм гнева у Трампа, поэтому официальные лица воздерживаются от критики новой версии. Вместо этого Киев пытается деликатно подкорректировать предложенную сделку, чтобы не разозлить Трампа.

Вопрос, который скрывается за переговорами, заключается в том, сколько полезных ископаемых на самом деле есть у Украины. По данным ООН, страна располагает примерно 5 % мировых запасов редкоземельных металлов, включая литий, бериллий, ниобий, тантал, титан, никель, кобальт, графит и фосфаты — элементы, имеющие решающее значение для энергетики, технологий и оборонного сектора.

«Большинство из них были открыты в 1960-1980-х годах», — говорит Алла Василенко, научный сотрудник Института геологических исследований Академии наук Украины. «Все-таки запасы утверждались по советской системе, которую иностранные инвесторы не понимают. Поэтому теоретически мы можем утверждать, что Украина обладает самыми большими запасами лития в Европе, но чтобы понять их экономический потенциал, нужно сначала провести дополнительные исследования наших месторождений».

Извлечь это богатство из земли будет нелегко, отмечает издание.

«Украине нужны инвестиции, причем не только в горнодобывающую, но и в перерабатывающую промышленность. Инвестиции должны быть в первую очередь американскими — миллиарды, а может быть, и десятки миллиардов долларов прямых инвестиций, кредитов, акций, долгов, различных форм», — говорит Андрей Бродский, генеральный директор Velta Group, крупнейшего в Украине частного производителя титановой руды.

На создание рудника по добыче оксида титана у «Велты» ушло семь лет. Добыча литиевой руды займет от 10 до 15 лет, говорит Денис Алешин, главный стратег компании ULM.

ULM купила 20-летнюю лицензию на добычу литиевой руды на Полоховском месторождении в Кировоградской области центральной Украины в 2017 году за 5 миллионов долларов. Полоховское до сих пор выглядит пустым полем с несколькими детекторами, датчиками и разведочными бурами.

«Чтобы наш литиевый рудник и обогатительная фабрика заработали, нам потребуются инвестиции в размере 350 миллионов долларов. Наша стратегия заключается в поиске глобальных стратегических игроков, которые будут финансировать наше месторождение, а мы останемся надежным местным партнером», — добавил Алешин.

Первоначальная цель украинского правительства заключалась в том, чтобы США стали таким партнером, обеспечив при этом безопасность, чтобы страна могла восстановиться после конфликта и сдержать новое нападение России.

Неясно, предусматривает ли обсуждаемая сейчас сделка такой компромисс, резюмирует Politico.