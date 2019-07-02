Ганапольский и Найем собирают Майдан, чтобы не пропустить в Раду Шария

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пропагандист Матвей Ганапольский в эфире принадлежащего Петру Порошенко через подставных лиц канала “Прямой” поддержал нардепа-майданщика Мустафу Найема и известного порохобота и волонтера ВСУ Романа Синицына, призвавших националистов выйти на майдан против сегодняшнего решения ЦИК Украины о регистрации кандидатами в нардепы блогера Анатолия Шария, ведущего под №1 список своей партии в Верховную Раду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Ганапольский сообщил в эфире Прямого.

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Информацию тут же прокомментировал сам Шарий, снявший специальное видеообращение к своим сторонникам и призвавший их собраться сегодня вечером в центре Киева на Софиевской площади на мирную акцию.

“Пропагандист Порошенко Матвей Ганапольский в эфире канала Порошенко попросил поддержать активиста Синицына и выйти на Майдан против решения суда по Шарию и Клюеву. Без сомнения, эта прекрасная акция не обошлась без мудрой руки Пети Пролетевшего. Это раз. Два – “активисты” намеренно присовокупили мою фамилию к фамилии Клюева. Это крайне хитрый ход, в стиле колхозной смекалки, однако я настоятельно посоветовал бы “активистам” засунуть своего шефа Порошенко в то же место, куда и друга Януковича Клюева.

И если им там будет темно и не тесно, они даже подружатся”, – резюмировал Шарий.

Ситуацию прокомментировал известный киевский блогер и журналист, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

“Синицын и оба братца Найема собирают в соцсетях Майдан. Украинская правда освещает. Из-за регистрации ЦИК Клюева и Шария. Подумалось, было бы неплохо, если бы они его таки начали. Появился бы повод выпустить на эту всю публику орлов Авакова.

Ну чтобы уже реванш так реванш. А то как-то неубедительно пока”, – написал он в соцсети.