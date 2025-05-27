Гаражные подходы не дают нам возможности соревноваться с Россией – Луценко

Украина в производстве дронов не в состоянии тягаться с Россией, которая масштабировала производство и подключила к нему не только государство, но и частный бизнес.

Об этом на «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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