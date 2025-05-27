Гаражные подходы не дают нам возможности соревноваться с Россией – Луценко
Украина в производстве дронов не в состоянии тягаться с Россией, которая масштабировала производство и подключила к нему не только государство, но и частный бизнес.
Об этом на «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такие подходы уже давно применяет против нас Россия. Мы видим, насколько она вырвалась вперед в тех же «Шахедах», мы не можем в разы с ней сейчас таскаться, хотя наши мощности растут, но все равно мы от них отстаем. Точно так же они опередили нас, например, в дронах на оптике сейчас, и от этого ужасно страдает наш фронт, и так далее. То есть русские таким образом идут.
Да, они не такие, возможно, в чем-то изобретательные, как мы. Но у них просто адекватный подход работает, он дает им преимущество. Тем более, их бизнес, придворный, берет, финансирует это все, государство так же берет, финансирует это все, масштабирует. И оно, в конце концов, по нам каждую ночь, увы, летит. У нас же, эти гаражные подходы все еще являются, к сожалению, идеологией и разработки, и производства. Так не может быть, так мы долго не протянем», – заявил Луценко.
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