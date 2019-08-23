Газовая афера продолжается и при Зеленском: Население платит, чинуши жируют

23.08.2019, Киев, Игорь Петров

Вместо того, чтобы увеличивать закупки газа, добытого на территории Украины, руководство «Нафтогаза» закачивает в хранилища топливо из Европы, мотивируя это тем, что оно, якобы, дешевле украинского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Газ закупается летом в любом случае. Но если НАК «Нефтагаз» будет идти в «бизнесовой» логике, т.е. барыжнической, когда они говорят, что себестоимость украинского газа – 8 тыс грн за куб, а закупка в Европе – 4,5 тыс, поэтому дешевле закупать в Европе, это чистой воды манипуляция.

Почему вдруг за 4 года себестоимость добычи украинского газа поднялась с 70 до 300 долларов? Для меня это загадка…

Легким движением рук сделано перебрасывание бухгалтерских составляющих – все затраты закладываются в себестоимость добычи. И капитальные, и текущие. Конечно, вырастает себестоимость», – сказал Землянский.

Напомним, что после Евромайдана Украина объявила, будто бы отказалась от российского газа и закупает голубое топливо «реверсной схеме» – то есть, Киев с наценкой покупает тот же российский газ у европейских компаний-посредников. В итоге цена получается почти на 100 долларов дороже чем, если бы газ поставлялся по прямым контрактам.

Прибыль, в том числе, имеют приближенные к схемам чиновники в Киеве.

Тарифы на Украине за последние пять лет выросли в среднем на 745%. Цены на газ выросли на 1080%. Цены на отопление выросли на 1220% с 1 января 2014 года.