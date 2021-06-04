«Где деньги, паны американцы?» – украинский политолог обвинил Вашингтон в воровстве

04.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

За семь лет руководства Украиной американские кураторы и их верный подчинённый глава «Нафтогаза» Андрей Коболев украли более десяти миллиардов долларов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году в марте господин Коболев был поставлен на должность руководителя НАК «Нафтогаз» Украины. И он на этой должности пробыл больше семи лет. Даже Аваков меньше был на своей должности. Так вот, задача у этого парня была простая. Его поставили американцы, он отчитывался перед одной американской группой. Это собрать деньги, в том числе и от «Газпрома», и направить эти деньги на увеличение добычи газа на Украине. Стандарты были простые – к 2021 году выйти на 21 миллиард кубов газа», – напомнил Вакаров.

В итоге, по словам эксперта, за несколько лет американцы совместно с украинскими чиновниками-марионетками украли около десяти миллиардов долларов, которые Украина должна была получить за транзит российского газа.

«Что получилось на поверку? Апрель месяц показал, что мы еле-еле добываем пятнадцать кубов. То есть, как добывали, так и добываем. А куда пошли деньги, которые мы аккумулировали, которые пришли от «Газпрома»? Оказалось, что это около десяти миллиардов долларов за последние годы получил НАК «Нафтогаз» Украины. Сейчас он на уровне банкротства. А кто курировал НАК «Нафтогаз» Украины? Американцы. А где деньги, шановные паны американцы?» – возмутился политолог.