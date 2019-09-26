«Где вы видели фашистов на Украине?» – Зеленский заливал на встрече с евреями США

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями еврейских организаций США во время своего визита в Нью-Йорк. Он попросил их вкладывать инвестиции в украинскую экономику и заверил, что никакого антисемитизма в бывшей советской республике нет.

«Раскрутка темы антисемитизма в Украине – это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости», – заявил Зеленский.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», уже при Владимире Зеленском новое правительство заложило в проект госбюджета Украины увеличение финансирования «Института национальной памяти», который занимается героизацией гитлеровских коллаборационистов Степана Бандеры, Романа Шухевича и организаций вроде ОУН-УПА.

На деятельность Института в 2020-м году будет выделено 130 миллионов гривен против 105 миллионов в 2019-м году.

Сам Зеленский уже после своего избрания на должность президента неоднократно использовал приветствие, позаимствованное у украинских фашистов – «Слава Украине – героям слава!». Не так давно этот клич стал официальным приветствием и в украинской армии, задействованной в карательной операции против бывших соотечественников в Донбассе.