Гэ и Гэ. Одесса и Харьков атакуют Киев

30.05.2019, Москва, Валентин Филиппов

На Украине с прицелом на досрочные выборы в Верховную Раду запускают новый партийный проект, роли «свадебных генералов» в котором будут играть мэр Одессы Геннадий Труханов и харьковский градоначальник Геннадий Кернес. Олигарх Игорь Коломойский уже заявил, что «консультирует» инициаторов. О перспективах новой силы обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев, вынужденный покинуть родной город в 2014 году.

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Валентин Филиппов: Я приветствую главного одесского сепаратиста Александра Васильева.

Александр Васильев: Здравствуйте, здравствуйте.

Валентин Филиппов: В Одесской мэрии упразднено управление, департамент обороны. Что это обозначает? Это они нас уже победили или они сдаются?

Александр Васильев: Ну, да, обороноспособность одесской мэрии упала просто несказанно, это очень серьезный шаг. Конечно, это символический такой фактор, потому что департамент обороны одесской мэрии – это очень смешно звучит. Ну, видимо, Геннадий Леонидович считает, что ему уже обороняться не от кого, что он надежно утвердился, поэтому можно департамент и распустить.

Валентин Филиппов: А где АТОшники харчеваться будут?

Александр Васильев: Ну, видимо, они уже получили свою долю, свою кормовую базу за прошедшие 5 лет. Вот теперь пора освобождать место для кого-то ещё.

Валентин Филиппов: Мы, опять-таки, можем вспомнить и 90-е, время когда различные группировки: «я от Стаса», – «а я от Карабаса»… и начинается. Сейчас, вполне возможно, начнется такой банальный передел коммерсантов?

Александр Васильев: Он, на самом деле, не начнется. Он и был все это время. Потому что эти все бандформирования, которые там под флагами украинского национализма, особенно в Одессе, выступают, я могу поверить, что если где-нибудь там, в Житомире, у них могут быть просто украинские националисты, но в Одессе никаких просто украинских националистов нет. Вот в Одессе был такой пан Гуцалюк.…

Валентин Филиппов: А он и есть.

Александр Васильев: Да. Он, как и был при наших с тобой временах, после победы «гидности» я не видел, чтобы пан Гуцалюк начал как-то панувать по-новому. Потому что он просто украинский националист. А все эти остальные ребята, которые там взялись из ниоткуда, и сделали себе карьеру за последние 5 лет, – это полный аналог тех самых бригад 90-х.

За ними закреплены определенные сферы, определенные ресурсы, криминальные, зачастую. Это помимо того, что они просто там могут быть на зарплате у силовиков, как последняя история с делом Стерненко.

Против него уже были уголовные дела тупо по крышеванию наркобизнеса, и это понятно, чисто бандитская тема. А к этому добавилась последняя информация… Тут надо снять шляпу перед господином Шарием, который …

Валентин Филиппов: Или Портновым? Кто из них, вообще, этим делом занимается?

Александр Васильев: Шарий тут сделал очень много, он действительно очень активно отработал. Портнов – да, безусловно, конечно. Но мне кажется, что такая публичность… у Портнова бы просто не было такого ресурса, чтобы настолько это раскрутить в публичную сферу, как это делает Шарий. И тут, конечно, можно снять только шляпу, как бы мы с ним по-разному не смотрели на мир и на судьбу Украины, эти вещи он вскрыл.

Опять же, для тех, кто в теме, все это не было секретом само по себе, но конкретные фамилии, конкретные факты, конкретные уголовные дела на свет Божий он вытащил. И это просто подтверждает то, что в наших кругах было в общих чертах известно. Что эти люди на зарплате у СБУ, кто-то у прокурорских, кто-то в МВД. И что они, таким образом, не представляют из себя никаких общественных активистов, никаких украинских националистов. Это просто такие банды беспредельщиков на зарплате.

Валентин Филиппов: Будущее, собственно, Одессы волнует. И не только Одессы, но и вообще Юго-Востока. И Харькова. И я смотрю, что вроде бы Геннадий Леонидович с Геннадием, не знаю как там …

Александр Васильев: Адольфовичем

Валентин Филиппов: Адольфовичем? Хорошее отчество!

Александр Васильев: Очень легко запомнить отчество.

Валентин Филиппов: Да, очень легко… Насколько с твоей точки зрения этот проект вообще жизнеспособен? Мне это, вообще, напоминает «Возрождение региона», помнишь, когда-то было?

Александр Васильев: Конечно.

Валентин Филиппов: С этого Партия Регионов начиналась.

Александр Васильев: Ну, действительно мы видим такую Партию регионов 2.0 в хорошем смысле этого слова. У махновцев был такой лозунг «За советы без большевиков». Вот это «Регионы без донецких».

Это действительно второе издание, довольно любопытное. Что нужно сказать? Во-первых, эта информация, она абсолютно достоверная, во-вторых, это готовилось давно, причем, возможно, это готовилось даже в какой-то мере в связи с администрацией Порошенко, который готовился дробить юго-восточный электорат.

Но Порошенко у нас давно уже не актуален, но процесс пошел без него. Почему? Потому, что процесс этот объективный, есть регионы, которые объективно богатые, в которых есть свои политические элиты. Крах донецкой династии оставил без крыши остальных местных лордов. И эти люди стали подумывать о том, чтобы совершить свой политический поход в столицу.

Причем, надо сказать, что в этом смысле Геннадий Леонидович человек очень системный, он в Одессе сначала создал общественное движение «Доверяй делам», а потом он купил под это дело документы и партию переименовал соответствующе.

Потом провел эту партию в горсовет одесский, в областной они зашли как-то. В целом это такая системная работа и выход на парламентский уровень – это следующий шаг.

Это обычная для Украины история, когда региональные элиты в какой-то момент ловят попутный ветер, и при правильной организации дела у себя на месте они способны запрыгнуть на уровень киевский, на уровень национальный и начать участвовать в большом дележе большого пирога.…

Валентин Филиппов: Да там пирог … уже нет же большого пирога.

Александр Васильев: Нет, ну как нет? Пирог есть большой, потому что страна очень большая, никуда это не делось, она стала меньше, но она по-прежнему большая, и у неё есть там какие-никакие ресурсы и возможности…

Валентин Филиппов: Да. Землю продавать. Я забыл.

Александр Васильев: Ну, например, да. Участвовать в рынке земли, это очень будет большая история, если будет.

Но, возвращаясь к нашим этим мэрам, это, с одной стороны, история абсолютно логичная и, более того, я могу сказать, что я только приветствую, что в Одессе созрела какая-то политическая сила, которая претендует на некий выход на национальный уровень. Повторюсь, что к этому давно все шло, не получилось у нас, может получиться у Труханова.

Причем, что ещё нужно сказать об этом проекте? Там в активнейшей стадии переговоры, уже назначена дата съезда, где все это будет провозглашено, где мэры выступят и публично объявят этот поход в Раду. Буквально в течение недели-двух этот съезд должен пройти.

Что ещё важно про этот проект знать на старте? Ходили слухи, которые получили официальное полное подтверждение со стороны господина Коломойского, что он имеет к этому проекту прямое отношение.

Коломойский открыто в интервью Украинской правде сказал…

Валентин Филиппов: … не верил бы ему. У меня такое впечатление, что он такой мужик, что любит себе приписать или, наоборот, отмежеваться от чего-то. Но мы знаем что Коломойский.

Александр Васильев: Да. Мне об этом сказали, мой киевский один информированный товарищ, ещё когда только появился слух: «Это диверсификация со стороны Коломойского».

Если собрать информации чуть больше, то становится понятно: не просто проект Коломойского. Если мы будем так говорить, это очень сильное упрощение. Этот проект вызревал давно, просто теперь у него поменялся … даже не инвестор …

Потому что, как правильно сказал Коломойский (его этот мальчик, который там Дудя изображал на «Украинской Правде», прямо спросил Коломойского, такие прямые нагловатые вопросы: «Вы, мол, будете им деньги давать?») – на что совершенно верно был дан ответ, что там люди и без меня состоятельные, я их только консультирую.

Вот это такой любопытный проект. До конца мы не знаем. Скорее всего, будут выборы по прежнему законодательству, смешанная система, мажоритарка и списки, Следовательно, мажоритарку эти люди постараются взять полностью, и в Одессе будет очень интересно.

Валентин Филиппов: Ну, в своих городах.

Александр Васильев: В своих городах. Будет в Одессе очень интересная битва за Приморский район.

Валентин Филиппов: Это кто с кем?

Александр Васильев: Валик, видно, что ты уже… так давно не был в Одессе, что ты не помнишь кто у нас самый-самый в Приморском районе?

Валентин Филиппов: Кто?

Александр Васильев: Сергей Васильевич Кивалов.

Валентин Филиппов: Слушай, я уже забыл эту фамилию. Он жив ещё?

Александр Васильев: Подожди, человека в свое время Путин орденом наградил. У тебя есть орден от Путина за Крым, нет? А там есть.

Валентин Филиппов: У него даже за Крым есть?

Александр Васильев: Не за Крым, пусть это будет не за Крым, ОК.

Валентин Филиппов: У меня просто в голове пока никак не укладывается. Кивалов для меня предатель 14-го года, и я не понимаю, как предатель 14-го года может идти по мажоритарке.

Александр Васильев: Сейчас мы к этой теме подойдем. К 14-му году и как раз к господину Коломойскому. Я хочу подвести к этой теме.

Что важно? Что этот проект имеет на сегодняшний день прямое отношение к Коломойскому. Он прямо сказал, что я, в первую очередь – «Видродження», а тут вот такие хорошие ребята, мы знаем, как прекрасно Труханов поладил с господином Палицей (это экономически правая рука господина Коломойского), когда Палица был губернатором после 2-го мая.

У них ещё с этого момента политически просто прекрасные отношения выстроились, при том, что у них там есть некий бэкграунд экономический, контактов, связей, но это такое темное дело, и это давно было, и сейчас это уже особо не актуально, а вот эта новейшая история – актуальна.

И в этой новейшей истории господин Коломойский произнес такую потрясающую вещь. Его спросили «С кем вы успели увидеться, прилетев на Украину?», а он говорит «С Аваковым». «А почему с Аваковым?», «С Аваковым – он говорит – у нас никакого общего бизнеса, у нас с Аваковым нет даже пересечений никаких деловых. Но – говорит он – но мы с Аваковым братья по оружию».

Валентин Филиппов: Да-да-да, слышал я это, да.

Александр Васильев: Братья по оружию. И прямо говорит – по 14-му году. Аваков действовал в Харькове, я – в Днепропетровске. Коломойский говорит по старому «в Днепропетровске». «Я – в Днепропетровске». То есть, что делал? Душил Русскую весну.

Какова роль этих людей в удушении Русской весны в Одессе – это вопрос до сих пор открытый. Потому что много спекуляций на тему Коломойского и 2-го мая, но никаких фактов серьезных…

Валентин Филиппов: Он выгодоприобретатель.

Александр Васильев: Однозначно выгодоприобретатель, потому что мы уже фамилию Палицы в этом контексте произнесли, он стал просто губернатором. Я могу сказать, что и наш губернатор этот с Канатного завода…

Валентин Филиппов: Немировский.

Александр Васильев: Немировский. Он тоже действовал, как бы, от Коломойского. Это абсолютно точно, мне он лично об этом говорил, что, мол, ориентируюсь на Коломойского, как на некий образец, как на старшего партнера и товарища в политической, по крайней мере, сфере. Вот такой это любопытный проект. Я к чему это все говорю? – Что не надо об этом забывать.

Валентин Филиппов: Я не забываю.

Александр Васильев: Ты – нет. Но ты «тут помню – тут не помню», Кивалова ты уже забыл, кого-то помнишь. В первую очередь избирателю я ещё раз говорю, я не призываю ни за, ни против, голосовать. Но вот эти факты, не нужно от них глаза, по крайней мере, закрывать.

Вообще, это очень интересная история, потому что у нас, особенно благодаря этим российским «геволт-шоу» на федеральных каналах, утвердилось такое представление, что Зеленский – это 100%-й продукт Коломойского.

Вот эта история с этой новой партией мэров, она хорошо показывает, что все не так просто. Потому что Коломойскому не нужны были бы никакие игроки, союзники, проекты, если бы он просто контролировал на 100% Зеленского, и это была бы его креатура, как там изображают, марионетка на руке Коломойского.

Это все такие красивые образы для пропаганды, но это очень упрощает ситуацию.

Кроме того, мы знаем, как американцы сейчас действуют, открыто господин Джулиани делает прямые выпады против Коломойского. Они будут создавать ему очень серьезные проблемы, будут стремиться к этому.

Поэтому там не все так однозначно, есть ещё один проект, это не проект Коломойского, это проект просто связанный с этим человеком.

Это две большие разницы – одно дело, когда ты что-то сам создаешь, а другое дело, когда ты просто, ну, это же феодальная система, вот они просто, такие иерархические вертикальные отношения.

Украина – слишком разнородная страна. Страна, со слишком разными регионами. Страна, в которой есть очень сильные регионы. Сильные, в политическом, в экономическом, в разных смыслах. И они стремятся к борьбе за центральную кормушку. И, в конце концов, в этой борьбе они разрушают эту кормушку.

Ты сам сказал «что там ещё осталось, этот пирог делить?». Система устроена так: всем рулить можно только из центра. Чтобы нормально себя чувствовать в своей области, ты должен бороться за власть в Киеве. Таковы правила игры. Ты, может, и не лез бы никуда, тебя бы все устраивало, если бы система была выстроена иначе, если бы она была более сбалансирована. Но тут, поскольку все решается в одной точке, в столице, все регионы начинают бороться за эту столицу, ушатывать эту страну, разрывая её на куски.

Мы ушли на следующий такой круг. Повторюсь, это объективно задано. Будет не Труханов, будет не Кернес, будет кто-то другой. Всегда эти регионы будут стремиться к своему представительству. Тем более, что убрали мощнейшую структуру, в виде донецких, зачистили, и тут же из-под них стали прорастать всякие харьковские, одесские, там ещё какие-нибудь, запорожские. Это объективная вещь.

Вот, и второе. Посмотри, эти выборы президентские показали, что изменились сильно электоральные настроения. Если ты помнишь 14-й год, то самая низкая явка была в Одесской области.

Валентин Филиппов: Ну, Одесса, вообще, такая.

Александр Васильев: Просто рухнула явка. В Бессарабии была явка такая, как в северных районах Луганской области, которые были оккупированы, и до сих пор оккупированы, украинскими войсками. Север ЛНР, там явка была такая же, как в Болградском районе. Понимаешь, да? Там война, там танки стоят, и куда им на выборы, они под оккупацией. И мирный спокойный Буджак, наша Бессарабия, где точно так же люди не пошли на выборы, тогда, в 14-м году.

Теперь мы что видим? Что явочка очень сильно выросла к выборам Зеленского. Что массово наша Новороссия, Юго-Восток, за него проголосовала. Что они решили исход президентской кампании. Народ поверил.

Сейчас очень многие люди, наши одесситы, они прямо так воодушевились Зеленским, и я сейчас не хочу совершенно выступать с его критикой, потому что я вижу, что это бессмысленно. Вижу, что люди верят. Поэтому против веры никакие аргументы, ничего не значат.

Поэтому, пусть это как-то немного осядет, вот этот накал, тогда можно будет рационально о нем говорить. Но если говорить в целом, то люди поверили, что можно прийти на выборы, изменить, переизбрать и так далее.

Дальше идут парламентские выборы. И все эти местные игроки, они почувствовали, что это для них шанс. Потому что теперь можно бороться за эти голоса.

Люди, которые один раз уже пришли голосовать и отдали голоса за Зеленского, они не являются его какими-то супер фанатами. И вот за них можно начать бороться.

И это будет делать Кернес, и это будет делать Труханов. И, учитывая, что это опора на крупные города, посмотрим, что там будет с этим барьером, и посмотрим, кто ещё под этот проект подпишется.

Но я не исключаю, что они проведут не только мажоритарщиков, а даже могут зацепиться за эти 5%, если они хорошенько в эту кампанию вложатся.

Вот тут мы подходим к самому главному. Мобилизовать электорат так, чтобы им хватило нескольких опорных точек для преодоления 5% барьера невозможно без идеологии.

Валентин Филиппов: А идеология запрещена. Кроме одной.

Александр Васильев: Запрещена.… Это тонкий такой вопрос. Она запрещена, но, во-первых, сейчас там оттепель. Что такое оттепель? Оттепель – это когда ничего нового не разрешали, но атмосфера другая.

Валентин Филиппов: Но они очень многое по бумажкам и запретить не успели.

Александр Васильев: А многое успели. Там очень многое держалось на атмосфере. Одно дело, когда бегает по Одессе мальчик с ножом, которому за это платит СБУ, а второе дело, когда он уже не бегает.

Вот все то же самое, но он уже там не бегает, потому что ему не платят. Это новое окно возможностей, это новая атмосфера.

Гайки эти закрутить можно, как показал опыт того же Союза, моментально, в полоборота. Если не начать не просто оттепель, а реальное переформатирование, не отменять этот закон о языке, то гайки закрутятся при желании с той стороны очень быстро.

Поэтому, эти ребята могут запрыгнуть куда-то там в Раду, если они придумают себе … я не собираюсь тут кому-то чего-то советовать … но если они найдут удобные форматы именно идеологические, чтобы отмобилизовать за них голосовать.

И не будем забывать, что это будет бешеная конкуренция с пост-регионалами. С этим там Оппоблоком, «За життя», вот всей этой компанией.

Там будет серьезная конкуренция с Бойко, условно говоря. Вилкул, он так сказать, не взлетел, И я бы на месте Вилкула занимался бы окучиванием своей Запорожской области, превратился бы в региональную политическую…

Валентин Филиппов: Ну, он мог бы пойти вместе с этими …

Александр Васильев: Они вроде бы как да, может быть, будут объединяться, ещё что-то, но в теории …

Валентин Филиппов: Филатов пойдет, вешать будет потом … от Днепра кто-то должен быть?

Александр Васильев: Филатов – это отдельная история, с ним все понятно, это к тому, что не надо забывать, с кем имеем дело. И для того, чтобы Бойко, условно говоря, конкурировать с этими ГеГе, с Геной и Гепой, ему теперь тоже нужно включаться идеологически.

Потому что, что это за электорат? Это электорат… вот, хороший хозяйственник… потому что мы с тобой в Одессе не были последние годы, но все говорят «Вот, парки сделали», какое-то благоустройство. Вот – дом Русова.

Валентин Филиппов: Муралы нарисовали. Спасибо, Лена.

Александр Васильев: Ну, слушай, ну тоже красиво.

Валентин Филиппов: Красиво, я ж не спорю. Не Петлюра – и слава Богу.

Александр Васильев: Tо есть, что-то делается. Это избиратель, который придет и скажет «Вот, люди делают». Поэтому господин Бойко, который сейчас ничего не делает, он просто политик, он не хозяйственник, не мэр, не губернатор, ничего. Как ему конкурировать с этими «доверяй-делайцами»? У него же дел никаких нету. Ему нужно тоже включать идеологическую компоненту.

Сама логика политического процесса… Они не хотят, им не нужна никакая идеология, они все хотят заниматься своими делами, и все это понятно. Но логика политического процесса их толкает к тому, что они, и те и другие, для того, чтобы зацепиться за максимальное количество мест в Раде, они должны будут это включить.

А те, кто не включит… Потому что я тоже общался с людьми, они все говорят: «Ну сколько там того электората …», они его называют, термин такой придумали «электорат георгиевской ленточки». Они говорят «Ну, сколько? Мы вот мерили, мы вот проверяли…».

Ну, я вам скажу, что социология любая в условиях того режима, что есть в Киеве, – это смешно. Человеку звонят: «Здравствуйте, это опрос социологической службы такой-то. Скажите, Вы за Путина или против Путина?». Ну, кто вам…

Валентин Филиппов: «Вы за Украину или за террористов?».

Александр Васильев: Да, в том числе. Все исходят из того, что всегда надо накидывать на 5-10% в странах, где есть такого рода ситуация. Кто-то готов признаться, но большинство людей – нет. Это первое, что нужно знать про то, сколько этого электората.

Второе. Электорат – это не манная каша, которая размазана по тарелке, и её там можно делить кусками. А это больше напоминает некие астрономические тела. Всегда должно быть ядро, вокруг которого начинают формироваться менее стойкие сторонники. Но без этого ядра вы ничего не сможете сделать.

А это ядро, оно всегда мотивированно идеологически. Поэтому все разговоры что «ой, это борьба за 15%», – это разговоры ни о чем, те, кто их ведут – проигрывают.

Валентин Филиппов: Из всего монолога я самое главное себе вынес то, что в принципе все решается в Киеве. Для того, чтобы для региона что-то решить, надо добраться до Киева. Бомбить надо Киев.

Александр Васильев: Нет, я не согласен категорически. Я тебе объясню. Это нынешняя модель Украины устроена так, что все решается в Киеве. А нужно делать так, чтобы в Киеве ничего не решалось в отношении Одессы. Мне многие в Москве говорят: «Ну, если присоединять, то мы возьмем то …». Я говорю: «Ребята…. Как угодно, хоть тушкой, хоть чучелом, но не должно повториться ситуации, когда Одесса подчиняется Киеву». В составе Российской Федерации, в составе Звездной Империи, в составе Римской Империи, кого угодно, все – пожалуйста. Иначе мы вернемся на те грабли, на которые 100 лет назад…

Валентин Филиппов: Последние 70 лет в Советском Союзе, Одесса почему-то Киеву подчинялась… ну частично, потому что у нас были и прямые министерские всякие дела, но Киев был лишним.

Александр Васильев: Поэтому Киев не надо ни бомбить, ничего с ним делать, пусть они живут себе там, как им нравится, как хотят, но без нас.

Валентин Филиппов: Ладно. Огромное спасибо. Последнее, что хотел спросить. Портнову, конечно же, не веришь, никуда не поедешь?

Александр Васильев: Хороший вопрос. Ребята, нет, никуда не поеду не потому, что верю кому-то или не верю. А потому что я человек, который для себя внутренне уже перешел черту. Я не вижу себя в нынешней конфигурации. Я не собираюсь там, как говорится…

Валентин Филиппов: Заниматься херней.

Александр Васильев: Давай даже такую простую вещь скажем. Если отбросить в сторону вопросы безопасности, пятого-десятого, я просто не могу ходить по одному городу с убийцами, с убийцами 2-го мая. Я не могу с ними конкурировать на выборах. Нет такой системы, при которой мы с ними пожмем друг другу руки, сядем на соседние стулья, будем мирно сосуществовать, если они скажут «мы, типа, погорячились», я физически этого не могу. Это несопоставимые вещи.

Поэтому пока все эти изменения носят косметический характер, для меня просто нету этого места, куда было бы вернуться. Того места, куда я могу вернуться, его нет, вот в чем дело, оно исчезло. Все изменилось настолько до неузнаваемости …

Это не значит, что я не собираюсь в Одессу возвращаться. Собираюсь очень даже и представляю, что бы я там делал, и что бы я хотел там делать. Но это никак не сопоставимо с вот этим Зеленским.…

Есть две категории людей, которые уехали, простыми словами. Есть бывшая власть региональская, которая убежала и всех бросила, а есть люди, которые приняли участие в Русской весне и вынуждены были уехать. И это две разные категории. Поэтому Портнов говорит своим: «Ребята, можно возвращаться».

Валентин Филиппов: Предателям, короче.

Александр Васильев: Предателям – не предателям, зачем эти громкие слова? Вот они могут возвращаться. Вот знаешь, кто скажет «Пора возвращаться» и к кому я прислушаюсь? Не к Портнову, мы с ним из разных планет. А вот если, например, Олег Царев…

Валентин Филиппов: Да.

Александр Васильев: И, сидя в своем прекрасном офисе в Днепропетровске, и скажет: «Саша, вот я уже приехал, и надо вернуться, и там …» – это совершенно другой разговор. Либо они сваливают, а я там нахожусь и занимаюсь какими-то хорошими делами, которыми я занимался всю жизнь, там, наукой, детей учил. Либо они там сидят.

Валентин Филиппов: Они же сами не свалят, их прогнать надо.

Александр Васильев: Я человек гражданский, я этих слов не бросаю, бежать, штурмовать, но да, как-то что-то в этом смысле должно поменяться кардинально.

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное тебе спасибо. До встречи.