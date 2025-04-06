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Президент США Дональд Трамп настолько «хорошо структурировал» сделку с Украиной, что напуганные русские устроили бомбежку Киева во время визита главы американского Минфина к Зеленскому.

Об этом сам министр финансов США гомосексуалист Скотт Бессент заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы собираемся подписать соглашение с украинцами. Во-первых, это сделает Украину и США партнерами, чтобы привязать нас ближе друг к другу. Во-вторых, это станет символом для российского руководства, что США не бросают Украину. Но, что важно, в-третьих, это покажет американскому народу, что у нас есть экономический интерес, и что мы не просто выдавали эти огромные гранты, как в истории с USAID. Если Украина добьется успеха, мы тоже добьемся успеха, и это может стать долгосрочным партнерством», – бредил Бессент.

Он утверждает, что Россия специально обстреливала Киев в дни его визита туда в феврале, лишь бы сорвать подписание сделки.

«Для всех, кто говорит: президент Трамп сдает позиции русским. Он не сдает позиции русским. Русские бомбили Киев за 4 часа до моего прибытия, хотя до этого не бомбили с ноября. Так что русским не понравился вид этой сделки, потому что они думали, что это что-то прочное для американского и украинского народов», – сказал Бессент.

Впрочем утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать сделку и в Киеве, и позже в Мюнхене, и в Вашингтоне.