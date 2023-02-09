Генерал Кривонос пожаловался на острую нехватку командиров в ВСУ

Анатолий Лапин.  
09.02.2023 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


У Украины не хватает военных командиров среднего звена, которые могли бы управлять солдатами на поле боя.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины не хватает военных командиров среднего звена, которые могли бы управлять солдатами на...

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По мнению Кривоноса, готовить их могли бы военные пенсионеры в регионах, не отвлекая будущих командиров от повседневной работы.

«Проблема, которая сейчас существует в вооруженных силах, – это огромный некомплект качественных командиров отделений, командиров взводов, командиров рот, комбатов, которые бы правильно принимали решения и правильно применяли силы и средства, которые находятся у них в подчинении. Это проблема, которую нужно решать.

Генерал Залужный занимается этой проблемой, у него есть целая команда, которая занимается проблемой, но этого недостаточно – нужно значительно увеличить наши возможности.

В моем понимании, в каждом районном центре, в каждой области должны быть курсы по подготовке специалистов разного уровня. У нас огромное количество офицеров, которые в отставке, в запасе, которых можно активно использовать для подготовки военнообязанных. Для этого их не обязательно призывать в вооруженные силы – их можно готовить еще до того, когда они находятся в гражданской жизни», – заявил Кривонос.

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