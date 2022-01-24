Генерал Куликов: «Если собрать все лояльные РФ страны мира – будет блок похлеще НАТО»

В США появятся новые молодые политики, которые поймут, что с Россией надо дружить, ведь РФ не претендует ни на какое мировое доминирование, а просто просит гарантии безопасности.

Об этом интервью каналу «ОСН» заявил экс-глава МВД России, бывший вице-премьер генерал армии Анатолий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас сейчас возвращаются те страны третьего мира, которые были и в советское время нам лояльны, тот же Иран, взять ряд арабских стран, часть стран Южной Америки. И если всё это совокупить, то это похлеще НАТО получается. После сирийских событий вы помните, как изменилась ситуация? Как караванами пошли к нам лидеры ближневосточных и центрально-азиатских (не имеется в виду бывших советских, да и советских тоже). Саудовская Аравия, Эмираты, Катар и так далее, все пошли. Ну, не то что на поклон, но на Востоке чтут силу», – сказал Куликов.

В то же время, по его словам, может начаться некоторое отрезвление американского политикума в отношении России.

«Я полагаю, что будет новое поколение политиков США, они появятся. Не наши ровесники 75-78-летние, а будут немножко помоложе ребята, которые, думаю, что включат мозги о том, что с Россией надо дружить. Мы ведь не претендуем на какое-то мировое доминирование. Мы говорим: мы хотим обеспечить безопасность своей страны, оно было ограничено нашими западными границами с Западом, имеется в виду Украина, Белоруссия, Прибалтика. Вы просто, мягко говоря, в наглую проигнорировали и письменные, и устные обязательства, и приблизились, пришли на Украину, попытались в Белоруссию прийти. Я не исключаю, что и в Казахстане там было. Тем более, что сейчас не скрывают, что и британцы там неплохо поработали, и советники и так далее там были», – объяснил генерал.