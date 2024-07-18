Генерал Романенко заявил о критической угрозе частям ВСУ под Купянском

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Успехи российской армии в Волчанске могут стать серьёзной угрозой группировке ВСУ в районе Купянска.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под Волчанском российские войска переформатировались, заводят резервы, бронетехнику. Также там увеличилось количество дронов – и обстрелов управляемыми авиабомбами. Это дальнейшая угроза нашей группировке вокруг Купянска и Купянска-Узловой. Там продолжаются боевые действия. В районе Песчаного проводятся атаки», – сказал Романенко.

«Они ставят задачу в принципе захватить Волчанск. Мы до сих пор не деблокировали их подразделения в Агрегатном заводе. И в целом, если этот их план удастся, ситуация для Купянска сложная. Они ставят приоритеты использования железной дороги для обеспечения логистики наступательных действий», – подытожил генерал.