Генерал: Российские войска готовятся отрезать Украину от Польши

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Сегодняшний саммит ОДКД в Ереване имеет непосредственное отношение е российской военной операции на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

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«Все планируемые к подписанию документы ОДКБ в Ереване имеют, на мой взгляд, прямое отношение к проводимой Россией СВО. Особенно в связи с угрозами радиоактивного заражения стран СНГ и других государств Европы. В ООН озабочены ситуацией на Запорожской АЭС, и многие страны требуют ее демилитаризации. Миротворческие контингенты ОДКБ, введенные в зону ЗАЭС, могли бы стать гарантами ее безопасности», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он обратил внимание, что вопрос участия сил ОДКБ в миротворческих операциях ООН обсуждался 10 ноября на заседании военного комитета организации.

«Там напрямую ставился вопрос о развитии миротворческого потенциала стран – союзниц РФ и подключения их к миротворческой деятельности ООН. Такой механизм, я уверен, будет создан. И тогда ОДКБ сможет реально помочь Москве в обеспечении международной безопасности в зоне СВО», – полагает генерал.

Кроме того, было отмечено, что в рамках этих проблем под эгидой ОДКБ в Минске неделю назад прошла Международная военно-научная конференция о развитии, подготовке и применении сил и средств системы коллективной безопасности в потенциальных военных конфликтах.

Генерал напомнил, что, в Белоруссии, по данным Минобороны РФ, российские военные проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах, в том числе с применением бронетехники.

«Их состав – как минимум 9 тыс. военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники. Не исключаю, что российские группировки создаются для того, чтобы, войдя в западные регионы Украины, отрезать пути снабжения ВСУ из Польши», – добавил Неткачев.