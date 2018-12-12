Генерал СБУ: Мы знали про планы России на Крым за год, но не верили

12.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские спецслужбы узнали о планах России по присоединению Крыма почти за год до событий «Русской весны».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший руководитель следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, информация об этом поступила за полгода до Евромайдана, но в нее никто не поверил.

«Летом 2013-го года не только разведывательные службы, но и простые граждане получили информацию после короткого анализа, что Россия готовится оккупировать, аннексировать Крым. Еще летом 2013-го года. Лично я в это не верил и говорил всем, что это невозможно», – заявил Вовк.