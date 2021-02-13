Генерал СБУ: Украина потеряет всю подконтрольную часть Донбасса за 2 месяца

13.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае, если Украина официально выйдет из «Минских соглашений», она в один-два месяца потеряет все контролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если мы отказываемся официально от «Минских соглашений», можете быть уверены, я это не интуитивно чувство, я знаю намерения, что мы в первую очередь теряем в течение месяца-двух всю Донецкую, не ныне оккупированную, и всю Луганскую область минимум…

Это когда мы отказываемся открыто от «Минских соглашений». Россия сделает все красиво. Не «зелеными человечками», другими, «синими человечками», трехцветными человечками. Там будет так, что все сделали сами жители всей территории Донецкой и Луганской областей. Вот, в чем опасность», – заявил Вовк.