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Зеленский вынужден избавляться от исполнителей теракта в Монако, потому что боится крайне негативной реакции европейских хозяев на разборки в одном из самых безопасных мест ЕС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу устранения Березовской, которая нажала кнопку, задержали какого-то сотрудника разведки и бывшего полицейского. То есть, исполнителей низшего уровня. Они с ней общались, перечисляли деньги, они ее убили, они ее похоронили. Задержала СБУ. Вроде бы как СБУ молодцы, не будет же СБУ задерживать своих же исполнителей. Получается, что формально это должно было отвести обвинения от службы безопасности. А служба безопасности – это Британия, это Зеленский. Но на самом деле получился резонанс, на который они не рассчитывали, причем политический. Европейцы были возмущены. Ведь Монако торгует безопасностью. А они взяли, и ударили по главному экспортному продукту Монако. Вам поручили воевать с русскими – вот и воюйте до последнего украинца, и нечего со своими разборками лезть в Европу», – сказал Царев.