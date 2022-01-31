Генерал ВСУ: На Левобережной Украине мечтают о Новороссии

В случае войны Москве достаточно взять под контроль территории Восточной Украины, чтобы диктовать свою политическую волю всей стране.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы взять под контроль Украину и диктовать свою политическую волю Киеву или тому режиму, который будет установлен в Киеве, нет необходимости захватывать столицу. Как ни планируй, нельзя будет избежать жертв среди мирного населения, а это не нужно никому, и агрессору в первую очередь. Потому что создавать ситуацию гуманитарной катастрофы в Европе никому не надо. Это должно быть решено быстро, на протяжении десяти суток, может нескольких недель. И чтобы диктовать Киеву свою волю, достаточно, в принципе, взять под контроль Левобережную Украину», – сказал Забродский.

Он подчеркнул, что это направление будет самым простым для Москвы, поскольку население этих территорий до сих пор ждёт Россию.

«Тем более, очень удобно идти туда, где тебя хоть как-то ждут. Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть.

Условное направление – Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдвинуть определённые условия касательно дальнейшего продвижения, и чтобы привести к власти в том числе и подконтрольные политические силы, которые просто выполняли бы волю Кремля. И таким образом все цели той гибридной кампании, которая началась в 2014 году, были бы достигнуты», – резюмировал Забродский.