Генерал ВСУ раскрыл секрет косоглазия украинских артиллеристов

04.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В первые два года войны на Донбассе большинство снарядов, выпущенных украинскими артиллеристами, летели куда попало.

Об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, украинский боевик в чине генерала ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос свалил вину за хаотичную отправку снарядов направлении населённых пунктов ЛДНР не на боевиков АТО, а на армейских руководителей времен Виктора Януковича. Именно они, согласно официально принятой сегодняшней властью легенде, специально по заказу России разваливали украинские вооруженные силы.

«Когда нам сегодня говорят, что «Дана» – это плохая, а «Богдана» – хорошая (САУ чехословацкого производства и украинского, соответственно – ред.), то дай Бог, чтобы хоть что-то было! Потому что ресурс износа канала стволов, уже в начале войны (в 2014 году – ред.) был изношенный. Потому что хорошая, но тихая диверсия, выполненная руководством Генерального штаба в 2012-2013 годах, привела к тому, что, кто в то время служил, помнит, что на протяжении этих двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту», – рассказал украинский генерал.

Он признал, что погрешность при обстрелах территории ЛДНР была «плюс – минус километр».

«Это была такая шикарная диверсия, потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр попадали, в большинстве случаев – в этом не было причины плохой подготовки артиллеристов. Этому была причина – стёртые каналы стволов», – оправдывался Кривонос.