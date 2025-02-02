«Генералов не спросят» – Ширяев о возможной заморозке в интересах Украины

Максим Столяров.  
02.02.2025 13:47
  (Мск) , Москва
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Дзен, Спецоперация, Украина


Переговоры между США и Россией вполне могут закончиться заморозкой конфликта по линии фронта, которая буде выгодна, прежде всего, Украине. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры между США и Россией вполне могут закончиться заморозкой конфликта по линии фронта, которая...

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«Чем дальше продвигается дело к переговорам, тем больше и больше вступают в дело уже политики, а не генералы. Но итогов переговоров не знает ни Путин, ни Трамп. Ни у кого нет никаких инсайдов о том, что там сейчас обсуждают в Кремле, в Белом доме.

Поэтому тут вот очень характерное высказывание Путина было вчера. Просто в беседе сказал: «Знаете, вот мы когда заходили на Украину, переговоры начались прямо на следующий день. И мы им сказали, люди в Донецке, ЛНР, не хотят с вами жить, уходите, и все закончится, больше ничего не будет».

То есть, я это интерпретирую так, что в то время украинскому руководству поставили ультиматум – вот две области. Уходите из этих двух областей, и всё закончится. Ёлки-моталки, это всё мы только сейчас узнаём. Оказывается, вот какие были расклады. Тогда можно было вот на таком уровне разговаривать», – сказал Ширяев.

«И когда начнутся эти переговоры с Трампом, мы тоже лет через 10-15, может быть, узнаем детали, что там они по-настоящему обсуждают. Какие там были соблазны, кнуты, пряники и все остальное. Все, что хочешь, может быть.

Я допускаю и заморозку по линии фронта тоже. Потому что политика, черт их знает. Если генералы бы имели слово в этом процессе ключевое, они бы сказали: никакой заморозки.

Но всегда заморозка в пользу отступающего, всегда заморозка против наступающего. Армия аполитичная», – указал эксперт.

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