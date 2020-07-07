07.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал
Просмотров:

Генпрокуратура Белоруссии неожиданно объявила общенациональную забастовку


Генпрокуратура Белоруссии призывает граждан не участвовать в «пробной общенациональной забастовке» 3 августа, на которую приглашают анонимные телеграм-каналы.

Обращение размещено на официальном сайте генпрокуратуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что забастовка продлится 2,5 часа, чтобы выразить требования «об освобождении так называемых политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса».

«Решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации). О предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала.

Несоблюдение указанного порядка – основание для признания судом забастовки незаконной по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного им органа) или прокурора. Участники признанной судом незаконной забастовки могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством», – говорится в сообщении.

Примечательно, что оппозиционные белорусские СМИ ничего о забастовке не знали и сейчас сообщают о ней со ссылкой на генпрокуратуру.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть