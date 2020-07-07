Генпрокуратура Белоруссии неожиданно объявила общенациональную забастовку

07.07.2020, Москва, Елена Острякова

Генпрокуратура Белоруссии призывает граждан не участвовать в «пробной общенациональной забастовке» 3 августа, на которую приглашают анонимные телеграм-каналы.

Обращение размещено на официальном сайте генпрокуратуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что забастовка продлится 2,5 часа, чтобы выразить требования «об освобождении так называемых политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса».

«Решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации). О предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала.

Несоблюдение указанного порядка – основание для признания судом забастовки незаконной по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного им органа) или прокурора. Участники признанной судом незаконной забастовки могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством», – говорится в сообщении.

Примечательно, что оппозиционные белорусские СМИ ничего о забастовке не знали и сейчас сообщают о ней со ссылкой на генпрокуратуру.