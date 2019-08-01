Генпрокуратура нарыла на Ющенко 50 томов компромата

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении третьего президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о присвоении “Межигорья” и передала стороне защиты материалы для ознакомления, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

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“Объявлено о завершении расследования. На этой неделе, уже во вторник первый раз адвокаты знакомились с материалами производства”, – сказал Радионов.

По словам собеседника, адвокаты во времени не ограничены.

“Далее будем обращаться с обвинительным актом, когда они закончат ознакомление … материалов – томов 50, плюс-минус”, – добавил он.

Радионов подтвердил также, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времен президентства Ющенко, в частности, речь идет об одном из бывших премьер-министров.

Напомним, в июне Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении третьему Виктору Ющенко в злоупотреблении служебным положением и завладении государственным комплексом “Межигорье”. 5 июля Генеральная прокуратура направила ходатайство в суд об аресте имущества, принадлежащего третьему президенту. Ранее прокуроры установили ущерб, причиненный в ходе преступления в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного отчуждения Межигорье Виктором Ющенко.