Генпрокуратура подтвердила: у Ющенко серьезные проблемы, он может сесть за растрату

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная прокуратура подтверждает, что экс-президент Виктор Ющенко проходит по уголовному делу, в рамках которого его подозревают в растрате имущества на общую сумму 540 миллионов гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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Она отметила, что подозрение Ющенко прислали еще 25 мая. Речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года.

«В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 миллионов гривен. Все это квалифицируется по ч.5 ст.191 УКУ», — сказала Сарган.

По просьбе озвучить какие-то подробности по делу пресс-секретарь генпрокурора сказала:

«Подробности у Горбатюка (руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк — ред.), который это подозрение прислал в письменном виде».

Ранее народный депутат Сергей Лещенко в своем telegram-канале сообщил, что Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году, а затем передана частной фирме под обустпройство резиденции для Виктора Януковича.