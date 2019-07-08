Генпрокуратура решила добавить баллов перед выборами партии Медведчука

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста между телеканалами NewsOne и Россия 24, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.



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“В связи с намерениями телеканала «Ньюз – Ван» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины”, – написал он.

По словам Луценко, все причастные – “от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс” – вызваны на допрос.

“Готовится представление в суд об аресте активов”, – заявил генопрокурор.

“Готовим представление в суд о наложении ареста на счета и активы телеканала NewsOne”, – позже уточнил Луценко в своем видеообращении.

В октябре 2018 года владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал Тарас Козак, который является заместителем главы ОО Центр Правового Государства (руководитель Виктор Медведчук).

12 июля подконтрольный Виктору Медведчуку канал NewsOne и российский госканал Россия 1 намеревались провести совместный телемарафон “Надо поговорить”. В ответ президент Владимир Зеленский раскритиковал эту идею, назвав ее “дешевым и безответственным пиаром” и предложив взамен свою идею встречи в Минске лидеров Украины, Франции, Германии, США и России. Наблюдатели в Киеве расценивают это как обострение борьбы между президентской партий “Слуга народа” и партией Медведчука-Рабиновича “За життя” за “российскую” повестку накануне назначенных на 21 июля внеочередных выборов в ВР Украины.