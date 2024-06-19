Генсек НАТО напуган укреплением военных связей между Россией и КНДР

Россия оказывает КНДР помощь в реализации ее ядерной программы.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас беспокоит потенциальная поддержка, которую Россия оказывает Северной Корее в том, что касается их ядерной ракетной программы. Мы видим, что они оказывают эту поддержку в довольно-таки большом объеме. А та помощь, которую Россия получает от Северной Кореи, а также от Ирана для поддержки экономики – это одна из причин, по которым НАТО на саммите в следующем месяце в Вашингтоне будет продолжать укреплять наши партнерские отношения с Индотихоокеанским регионом – Японией, Южной Кореей и так далее.

Также нужно учитывать тот факт, что вызовы, которые стоят перед ними, в том регионе, непосредственно связаны с вызовами, которые стоят перед нами», – заявил Столтенберг.