21.10.2020, Москва, Вадим Москаленко
 
НАТО, Политика, Россия
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Генсек НАТО: «Ситуация изменилась, Россия напирает»


Североатлантическому альянсу пора обновить стратегическую концепцию на фоне новых террористических угроз, а также увеличения влияния России и Китая.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-пресс-конференции в преддверии саммита министров обороны альянса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У НАТО есть стратегическая концепция, которая была принята 10 лет назад, и эта концепция прекрасно служит нам. Там определены наши главные задачи, коллективная оборона, кризисное урегулирование. НАТО адаптируется и изменяется, принимая во внимание изменяющуюся обстановку в области безопасности. Одновременно с этим мы должны понимать, что за последние 10 лет мы наблюдаем фундаментальные изменения в обстановке безопасности.

Пришло время модернизировать, адаптировать, пересмотреть стратегическую концепцию НАТО. Потому что мы наблюдаем более напористую Россию. Ситуация сегодня в корне отличается, особенно после Крыма, после наращивания военного присутствия России, особенно что происходило в 2014 году после незаконной аннексии Крыма. Ситуация изменилась, по сравнению с 2010 годом, когда принималась стратегическая концепция», – заявил Столтенберг.

Помимо России, факторами, влияющим на необходимость изменения стратегии, генсек назвал подъем запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ, рост терроризма и киберугроз, проблемы климата, а также изменение баланса сил на примере Китая.


«Изменения в вызовах безопасности происходят на столь фундаментальном уровне, что действительно пора разрабатывать новую стратегическую концепцию. Но соответствующее решение должны принять 30 союзников», – добавил Столтенберг.

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