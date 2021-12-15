Генсек НАТО угрожает России «серьезными последствиями»

15.12.2021  17:30 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Севроатлантический альянс требует, чтобы Российская Федерация отказалась от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севроатлантический альянс требует, чтобы Российская Федерация отказалась от признания независимости Абхазии и Южной Осетии....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание региона Абхазия и Южная Осетия и вывести свои войска. Сегодня мы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе усиление России в Украине и вокруг нее. И это дестабилизирующая деятельность в Черноморском регионе. Мы согласны с необходимостью сохранять бдительность и избегать эскалации. Любая будущая российская агрессия обойдется дорогой ценой и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России», – сказал генсек альянса.

«Грузия и Украина имеют право выбирать свои союзы и Россия не имеет права диктовать этот выбор. Мы отвергаем любую идею окраинного влияния в Европе. Они являются частью истории и должны оставаться частью истории. Поэтому НАТО продолжит оказывать сильную политическую и практическую поддержку своим партнерам», – заявил Столтенберг.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть