Генсек НАТО угрожает России «серьезными последствиями»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Севроатлантический альянс требует, чтобы Российская Федерация отказалась от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание региона Абхазия и Южная Осетия и вывести свои войска. Сегодня мы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе усиление России в Украине и вокруг нее. И это дестабилизирующая деятельность в Черноморском регионе. Мы согласны с необходимостью сохранять бдительность и избегать эскалации. Любая будущая российская агрессия обойдется дорогой ценой и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России», – сказал генсек альянса.

«Грузия и Украина имеют право выбирать свои союзы и Россия не имеет права диктовать этот выбор. Мы отвергаем любую идею окраинного влияния в Европе. Они являются частью истории и должны оставаться частью истории. Поэтому НАТО продолжит оказывать сильную политическую и практическую поддержку своим партнерам», – заявил Столтенберг.