Генсек НАТО: «Украина начала контрнаступление. Наши склады опустели»

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В ходе начавшегося наступления вооруженным формированиям Украины удается продвигаться вперед.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны стран – членов Североатлантического альянса.

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«Министры встречаются в такое критическое время. Украина перешла в контрнаступление. Мы видим первые мощные бои. Это только первые дни активной фазы контрнаступления, но мы видим, что украинцам удается отвоевывать свои территории и продвигаться вперед», – сказал Столтенберг.

Он отметил «смелость украинских солдат», но добавил, что «это подчеркивает поддержку, которую предоставляли союзники по НАТО в течение многих месяцев».

«Как раз помощь, которую мы передали Украине, и помогает Украине добиваться успеха», – считает генсек НАТО.

По его словам, НАТО рассмотрит вопрос усиления производства оружия

«С последней осени стало понятно, что это война на истощение. Поэтому мы решаем, как усилить производство во всем Альянсе», – заявил Столтенберг.

Он отмечает, что в ряде стран «опустели склады», а потому нужно производить больше, чтобы восполнить запасы.