Генсек ОБСЕ вновь заговорил об отправке миротворцев на Донбасс

24.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что по его мнению избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на востоке страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности», — сказал Гремингер на встрече с журналистами.

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Он отметил, что ОБСЕ выступает за то, чтобы на Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ.

«Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США, и пока мы не можем сблизить позиции, у нас не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции. На данный момент, позиции слишком различаются», — добавил Гремингер.