Германия хочет миссию ОБСЕ в Азовском море

07.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил распространить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в четверг, 6 декабря, на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, сообщает DW.

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По словам Мааса, расширение действия миссии станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине.

Как отмечается, перед этим глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

“Я думаю, что с украинской стороны она была расценена как рациональная. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически”, – резюмировал Маас.

Как сообщили в МИД Украины после встречи Мааса с министром иностранных дел Украины Павло Климкиным, стороны также договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита Климкина в Германию на следующей неделе.

“Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство Германии в формировании сильного и всеобъемлющего ответа ЕС на воинственную риторику Кремля и агрессивные действия, угрожающие безопасности евроатлантического пространства”, – говорится в сообщении МИД Украины.

В настоящее время действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией минских договоренностей. После задержания украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.