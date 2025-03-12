Германия мечтает восстановить отношения с Россией – Альфред Кох

Германия является наиболее заинтересованной европейской страной в восстановлении отношений с Россией, но сейчас у нее фактически нет правительства и какой-либо внятной позиции по урегулированию кризиса.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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